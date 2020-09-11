Защитник испанского Леганеса Василий Кравец в ближайшее время присоединится к польскому Леху.

Украинец присоединится к Леху на правах аренды, которая рассчитана на 1 год, сообщает официальный сайт польского клуба.

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Кравец должен пройти медосмотр, после чего о трансфере будет объявлено официально. Лех будет иметь приоритетное право на выкуп футболиста по окончании арендного соглашения. Отметим, что Василий станет заменой другому украинцу – Владимиру Костевичу, который зимой присоединится к киевскому Динамо.

К слову, Кравец провел последний сезон в аренде в испанском Луго, в составе которого провел 16 поединков и записал в свой актив 2 ассиста.

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