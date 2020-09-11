Українець приєднається до Леха на правах оренди, яка розрахована на 1 рік, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Кравець має пройти медогляд, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. Лех матиме пріоритетне право на викуп футболіста по завершенні орендної угоди. Відзначимо, що Василь стане заміною іншому українцю – Володимиру Костевичу, який взимку приєднається до київського Динамо.

До слова, Кравець провів останній сезон у оренді в іспанському Луго, в складі якого провів 16 поєдинків та записав до свого активу 2 асисти.

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