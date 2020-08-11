Кравец: Даже если бы мне снова предложили перейти в Динамо – я бы снова отказался

"Сейчас у меня нет большого желания возвращаться в Украину. Хотелось бы еще поиграть в Европе. Да, здесь сложнее, даже очень трудно, но я чувствую себя здесь в разы спокойнее.

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По игровой практике, правда, есть вопросы, но в плане жизни и быта я доволен всем. Мне очень комфортно жить в Европе.

Даже если бы мне снова предложили перейти в Динамо, то я бы снова отказался. Они мне уже раз делали предложение, получили отказ, во второй раз было бы так же. Правда, думаю, они бы уже и не позвали", – сказал Кравец в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Кравец – воспитанник Карпат. В 2017 году украинец перебрался в испанский Луго. Зимой 2019-го Василий перешел в Леганес, но прошлой зимой снова оказался в Луго – на этот раз на правах аренды.

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