Кравец стал 11-м украинцем, который дебютировал в Ла Лиге

Защитник Леганес Василий Кравец войдет в историю как 11-й украинец, сыгравший в чемпионате Испании.

Как известно, защитник Леганеса Василий Кравец дебютировал в Примере в матче против Валенсии.

Неудачный дебют Василия Кравца за Леганес в Примере против Валенсии – видео голов и обзор матча

Он стал 11-м представителем Украины, сыграл в матче Ла Лиги, сообщает Команда 1.

До него в элитном чемпионате Испании играли Василий Рац, Сергей Погодин, Дмитрий Чигринский, Александр Яковенко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец, Роман Зозуля, Денис Бойко, Максим Коваль и Андрей Лунин.

Леганес спас ничью против Валенсии – Кравец плохо дебютировал в Примере, став антигероем своей команды