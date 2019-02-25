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Кравец стал 11-м украинцем, который дебютировал в Ла Лиге

08:25 55 Читати українською
Кравец стал 11-м украинцем, который дебютировал в Ла Лиге
Василий Кравец / Фото: ФК Леганес

Защитник Леганес Василий Кравец войдет в историю как 11-й украинец, сыгравший в чемпионате Испании.

Как известно, защитник Леганеса Василий Кравец дебютировал в Примере в матче против Валенсии.

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Он стал 11-м представителем Украины, сыграл в матче Ла Лиги, сообщает Команда 1.

До него в элитном чемпионате Испании играли Василий Рац, Сергей Погодин, Дмитрий Чигринский, Александр Яковенко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец, Роман Зозуля, Денис Бойко, Максим Коваль и Андрей Лунин.

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Леганес - Валенсия: Воскресенье 24 февраля 2019

Леганес
Матч окончен
1 : 1
Валенсия
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