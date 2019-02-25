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Кравець став 11-м українцем, який дебютував у Ла Лізі

08:25 447 Читать на русском
Кравець став 11-м українцем, який дебютував у Ла Лізі
Василь Кравець / Фото: ФК Леганес

Захисник Леганеса Василь Кравець увійде в історію як 11-й українець, який зіграв у чемпіонаті Іспанії.

Як відомо, захисник Леганеса Василь Кравець дебютував у Прімері в матчі проти Валенсії.

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Він став 11-м представником України, який зіграв у матчі Ла Ліги, повідомляє Команда 1.

До нього в елітному чемпіонаті Іспанії грали Василь Рац, Сергій Погодін, Дмитро Чигринський, Олександр Яковенко, Євген Коноплянка, Артем Кравець, Роман Зозуля, Денис Бойко, Максим Коваль та Андрій Лунін.

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Леганес - Валенсія: Неділя 24 лютого 2019

Леганес
Матч завершено
1 : 1
Валенсія
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Теги
Іспанія Артем Кравець Артем Кравець Леганес Леганес Леганес - Валенсія
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