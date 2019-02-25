Кравець став 11-м українцем, який дебютував у Ла Лізі

Захисник Леганеса Василь Кравець увійде в історію як 11-й українець, який зіграв у чемпіонаті Іспанії.

Як відомо, захисник Леганеса Василь Кравець дебютував у Прімері в матчі проти Валенсії.

Невдалий дебют Василя Кравця за Леганес у Прімері проти Валенсії – відео голів та огляд матчу

Він став 11-м представником України, який зіграв у матчі Ла Ліги, повідомляє Команда 1.

До нього в елітному чемпіонаті Іспанії грали Василь Рац, Сергій Погодін, Дмитро Чигринський, Олександр Яковенко, Євген Коноплянка, Артем Кравець, Роман Зозуля, Денис Бойко, Максим Коваль та Андрій Лунін.

Леганес врятував нічию проти Валенсії – Кравець погано дебютував у Прімері, ставши антигероєм своєї команди