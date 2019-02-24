Леганес врятував нічию проти Валенсії – Кравець погано дебютував у Прімері, ставши антигероєм своєї команди

Лівий захисник збірної України Василь Кравець провів перший матч у Прімері проти Валенсії в 25-му турі. Леганес вирвав нічию, однак екс-гравець Карпат зовсім не вразив.

Іспанія. Прімера, 25 тур

Леганес – Валенсія – 1:1

Голи: Брейтвейт, 89 – Кондогбіа, 22

Василь Кравець вперше у Ла Лізі потрапив у стартовий склад Леганеса – допомогло пошкодження конкурента Хонатана Сілви. Українець відіграв 65 хвилин на позиції лівого вінгбека господарів у схемі 5-3-2. Занести собі в актив цей матч він не зможе – 3 найкращі шанси "кажани" створили з його флангу.

У середині першого тайму Кравець частково "привіз" перший гол у зустрічі. Солер забігав за спину Василю, отримуючи передачу на вільний простір, тому в захисника не залишалося варіантів – фол. Суддя поставив штрафний і показав українцю жовту картку, а наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно дуже незадоволено відреагував на епізод. Все завершилося голом Кондогбіа, який виграв верхову боротьбу в Бустінси після подачі Солера.

Ще один небезпечний момент Валенсії у першому таймі також прийшов з зони відповідальності Кравця. Екс-оборонець Карпат не встиг заблокувати простріл, і м'яч пролетів крізь весь штрафний майданчик до Гайї – потужний постріл у поперечину. По перерві фланг Василя знову провалився, коли Піччіні легко пошив у дурні українця та його партнера, проскочив у карну зону та створив розкішний момент для Родріго, але той трішки не влучив у площину.

Кравець посередньо відпрацював на оборону. Найчастіше в команді йшов у відбір – більшість спроб були вдалими, здійснив одне перехоплення. Однак не виграв навіть половини єдиноборств – 5 з 11. Його опоненти на бровці Карлос Солер і Крістіано Піччіні провели хорошу гру. В цьому є пряма провина українця.

За оцінками статистичних порталів Василь став одним з найгірших у матчі. SofaScore – 6.4, що є другою найнижчою оцінкою серед учасників поєдинку. WhoScored – ті ж 6.4, але тут більше гравців отримали гірші бали.

Статистика Василя Кравця:

Леганес сьогодні завдав втричі більше ударів за Валенсію (17 проти 6). Найгостріші з них виконував Ен-Несірі – після прострілів і подач з флангів. Форвард "пепінерос" мав декілька справжніх гольових шансів, але десь добре зіграв на лінії голкіпер гостей, десь Юссефу забракло влучності. Зокрема, в епізоді з подачею Кравця – українець записав собі в актив один ключовий пас у вигляді навісу.

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Загалом наш захисник почувався на полі впевненіше, ніж проти Реала. Вже сам виконував аути, партнери не цуралися переводити на нього гру, підключати до атак. Однак точність (70%) і кількість передач не вразили. Василь "запоров" декілька перспективних контрвипадів, коли не міг якісно обробити передачу – м'яч відскакував від нього дуже грубо.

Карта передач Василя Кравця:

У підсумку Кравця на 65-й хвилині замінили через невдалу гру. Леганес значно краще провів другий тайм, на 89-й хвилині вирвав нічию зусиллями Брейтвейта, а у компенсований час міг і обіграти Валенсію – Нету не дозволив Ен-Несірі реалізувати вихід сам на сам.

Після 25-го туру Леганес з 30 очками посідає 12 місце в турнірній таблиці Прімери, а Валенсія, розписавши четверту нічию поспіль у чемпіонаті, з 33 балами розмістилася на 8 сходинці. Андрій Лунін просидів увесь матч на лаві запасних.

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