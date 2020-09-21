Форвард продолжит свою карьеру в Турции, информирует телеграмм-канал Динамо Киев Inside. А вот турецкий ресурс Sporun Dibi сообщает, что Кравец попал в сферу интересов Коньяспора.

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Сам Артем рассказал, что уже имеет некоторые предложения: "У меня есть два варианта, но пока не хотел бы называть команды. Думаю, все решится в ближайшие день-два. Остались некоторые детали, в которых я еще немного сомневаюсь, но определюсь в кратчайшие сроки и завтра или послезавтра уже подпишу контракт с новой командой ".

Напомним, Артем Кравец неожиданно покинул Динамо, не пробыв в команде даже месяц. До этого Артем выступал за турецкий Кайсериспор, в составе которого в сезоне 2019/20 провел 22 поединка и отметился 9 голами.

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