Форвард продовжить свою кар'єру у Туреччині, інформує телеграм-канал Динамо Київ Inside. А от турецький ресурс Sporun Dibi повідомляє, що Кравець потрапив у сферу інтересів Коньяспора.

Динамо офіційно оголосило про розірвання контракту з Кравцем – форвард не пробув у команді й місяць

Сам Артем розповів, що вже має деякі пропозиції: "У мене є два варіанти, але поки що не хотів би називати команди. Думаю, усе вирішиться у найближчі день-два. Залишилися деякі деталі, в яких я ще трохи сумніваюся, але визначуся у найкоротші терміни і завтра або післязавтра вже підпишу контракт із новою командою".

Нагадаємо, Артем Кравець несподівано покинув Динамо, не пробувши у команді навіть місяць. До цього Артем виступав за турецький Кайсеріспор, у складі якого в сезоні 2019/20 провів 22 поєдинки та відзначився 9 голами.

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