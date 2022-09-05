"Кравец очень много занимался волонтерством и благотворительностью. Поэтому, понятно, что с деньгами у него сейчас, как у нас. Им интересовался Шахтер и предлагал больше других.

Ворскла выкупила звездного украинского легионера из Испании

Думаю, что Кравец сделал правильно: да, в Ворскле нормальные условия, и во-вторых, он будет иметь практику. Потому что в Шахтере будет играть Михайличенко. А если бы не травмировался Корниенко – то Кравец вообще был бы третьим", – сказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, по информации Transfermarkt, Ворскла заплатила за Василия испанскому Леганесу 500 тысяч евро.

Металлист 1925 нанес Ворскле третье поражение подряд – арбитр придумал пенальти, экс-форвард Шахтера оформил дубль