"Кравець дуже багато займався волонтерством і благодійсністю. Тому, зрозуміло, що з грошима у нього зараз, як у нас. Ним цікавився Шахтар і пропонував більше за інших.

Ворскла придбала зіркового українського легіонера з Іспанії

Думаю, що Кравець зробив правильно: так, у Ворсклі нормальні умови, і по-друге, він буде мати практику. Бо в Шахтарі буде грати Михайліченко. А якби не травмувався Корнієнко – то Кравець взагалі був би третім", – сказав журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, за інформацією Transfermarkt Ворскла заплатила за Василя іспанському Леганесу 500 тисяч євро.

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