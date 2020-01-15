Кравец официально вернулся в Луго

Защитник Василий Кравец продолжит карьеру в Луго после неудачного периода выступлений за Леганес.

Клуб Сегунды на своем официальном сайте объявил о подписании 22-летнего украинца на правах аренды.

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Кравец будет выступать за Луго до конца текущего сезона, о праве полноценного выкупа не сообщается. В первой части кампании левый латераль провел за Леганес всего один матч – 1/64 Кубка Испании против ФК Андорры. Год назад "пепинерос" заплатили за игрока 2,5 млн евро.

Напомним, Кравец уже имел опыт выступлений за Луго с 2017 по 2019 год. Сейчас его новая команда идет среди группы главных аутсайдеров Сегунды – 20 место.

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