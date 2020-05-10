Кравець: Нові бутси кроплю святою водою

Захисник Луго та збірної України Василь Кравець розповів про свої уподобання при футбольного взуття.

"Граю у стандартних моделях бутс. Я вже звик. Єдине, що роблю, коли купую нові бутси, то кроплю їх святою водою.

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Люблю чорний колір. Завжди шукав бутси, щоб вони були повністю чорними. Але ніколи не міг знайти таких. У дитинстві знаходив, а зараз складно мені. Випускаються тільки пробні моделі для тих, у кого є контракти, щоб вони в них тренувалися перед виходом бутс.

Нещодавно знайшов на сайті повністю чорні бутси, я їх собі вже купив. Я не фанат малюнків, різнокольорових бутс", – сказав Кравець в ефірі Instagram Play Pro.

Нагадаємо, Кравець – вихованець Карпат. У 2017 році українець перебрався в іспанський Луго. Взимку 2019 року Василь перейшов у Леганес, але минулої зими знову опинився в Луго – цього разу на правах оренди.

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