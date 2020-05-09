Кравец: Если не играешь, тебя в сборную не вызовут – разве что я не Ярмоленко или Коноплянка, которые уже имеют имя

Защитник Луго Василий Кравец убежден, что для получения вызова в национальную команду необходимо иметь регулярную игровую практику в клубе.

"Чтобы поехать на Евро, нужно играть на хорошем уровне в хорошей команде. Это дает мне шанс, если я сейчас в Луго заиграю, меня увидит клуб из Ла Лиги или иного топ-чемпионата. Или же из Бельгии, играть там каждый матч на хорошем уровне.

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По моему мнению, самое главное – играть. Если не играешь, тебя в сборную не вызовут. Разве что я не Ярмоленко или Коноплянка, которые уже имеют имя. Они могут сидеть на замене и их вызовут. Если ты лидер в раздевалке, то выйдешь на поле и будешь там лидером. Для меня один вариант – игра", – рассказал Кравец в эфире Instagram Play Pro.

К слову, Кравец выступает за Луго на правах аренды из Леганеса. Защитник провел в Сегунде 6 матчей и отдал 1 ассист. Ранее 22-летний экс-карпатовец неоднократно вызывался в сборную, но все еще не дебютировал за сборную.

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