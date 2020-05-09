toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Кравец: Если не играешь, тебя в сборную не вызовут – разве что я не Ярмоленко или Коноплянка, которые уже имеют имя

13:11 20 Читати українською
Кравец: Если не играешь, тебя в сборную не вызовут – разве что я не Ярмоленко или Коноплянка, которые уже имеют имя
Василий Кравец (справа) / ФК Луго

Защитник Луго Василий Кравец убежден, что для получения вызова в национальную команду необходимо иметь регулярную игровую практику в клубе.

"Чтобы поехать на Евро, нужно играть на хорошем уровне в хорошей команде. Это дает мне шанс, если я сейчас в Луго заиграю, меня увидит клуб из Ла Лиги или иного топ-чемпионата. Или же из Бельгии, играть там каждый матч на хорошем уровне.

Легенда Шахтера считает, что Ярмоленко является полезнее Коноплянки в сборной Украины

По моему мнению, самое главное – играть. Если не играешь, тебя в сборную не вызовут. Разве что я не Ярмоленко или Коноплянка, которые уже имеют имя. Они могут сидеть на замене и их вызовут. Если ты лидер в раздевалке, то выйдешь на поле и будешь там лидером. Для меня один вариант – игра", – рассказал Кравец в эфире Instagram Play Pro.

К слову, Кравец выступает за Луго на правах аренды из Леганеса. Защитник провел в Сегунде 6 матчей и отдал 1 ассист. Ранее 22-летний экс-карпатовец неоднократно вызывался в сборную, но все еще не дебютировал за сборную.

"Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился в мире

blog_ava
Экс-хавбек Динамо объяснил, почему не смог пробиться в основу киевлян
00:15
188
Теги
Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Василий Кравец Василий Кравец Сборная Украины Леганес Леганес Луго Луго Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
58
мин
Лион
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук