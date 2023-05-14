Экс-форвард сборной Украины Артем Кравец вспомнил три важнейших поединка, в которых стал настоящим героем.

"Валенсия – Динамо. Тут все понятно (дубль Артема вывел киевлян в 1/8 финала Кубка УЕФА, – прим.).

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Штутгарт – Гамбург (победный гол). И Коньяспор – Бешикташ (когда все думали, что я "не готов"), – написал Кравец на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Артем повесил бутсы на гвоздь 29 января 2023 года. За свою карьеру он успел поиграть в Динамо и киевском Арсенале, немецком Штутгарте, испанской Гранаде, турецких Кайсериспоре, Коньяспоре и Сакарьяспоре.

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