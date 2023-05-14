Екс-форвард збірної України Артем Кравець пригадав три найважливіші поєдинки, в яких став справжнім героєм.

"Валенсія – Динамо. Тут все зрозуміло (дубль Артема вивів киян в 1/8 фіналу Кубка УЄФА, – прим.).

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Штутгарт – Гамбург (переможний гол). І Коньяспор – Бешикташ (коли всі думали, що я "не готовий"), – написав Кравець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Артем повісив бутси на цвях 29 січня 2023 року. За свою кар'єру він встиг пограти в Динамо та київському Арсеналі, німецькому Штутгарті, іспанській Гранаді, турецьких Кайсеріспорі, Коньяспорі та Сакар'яспорі.

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