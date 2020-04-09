Кравец назвал самый важный момент в своей карьере

Бывший нападающий Динамо Артем Кравец, который сейчас защищает цвета турецкого Кайсериспора, вспомнил дубль в ворота испанской Валенсии.

"Рад, что это вызвало у людей такие эмоции. В тот день не осознавал этого. Это самый важный момент в моей карьере. Но я не вспоминаю о нем каждый день.

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Когда люди говорят "спасибо", это приятно. Делал это для них в том числе. Но звездной болезни после этого не было. Воспитание не позволяет и всегда стремился к чему-то большему", – сказал Кравец в прямом эфире на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, 26 февраля 2009 года Кравец в матче 1/16 финала Кубка УЕФА на Месталье отметился дублем в ворота Валенсии и вывел Динамо в следующий раунд турнира.

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