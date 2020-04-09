toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Кравец назвал самый важный момент в своей карьере

13:16 35 Читати українською
Кравец назвал самый важный момент в своей карьере
Артем Кравец (слева) / Фото из открытых источников

Бывший нападающий Динамо Артем Кравец, который сейчас защищает цвета турецкого Кайсериспора, вспомнил дубль в ворота испанской Валенсии.

"Рад, что это вызвало у людей такие эмоции. В тот день не осознавал этого. Это самый важный момент в моей карьере. Но я не вспоминаю о нем каждый день.

Кравец назвал одну из главных составляющих успешной карьеры украинца за рубежом

Когда люди говорят "спасибо", это приятно. Делал это для них в том числе. Но звездной болезни после этого не было. Воспитание не позволяет и всегда стремился к чему-то большему", – сказал Кравец в прямом эфире на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, 26 февраля 2009 года Кравец в матче 1/16 финала Кубка УЕФА на Месталье отметился дублем в ворота Валенсии и вывел Динамо в следующий раунд турнира.

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99

blog_ava
Как сейчас выглядит Владимир Маковский: экс-форвард Динамо времен Лобановского пересел на... трактор
10:35
248
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Валенсия Валенсия Лига Европы Артем Кравец Артем Кравец
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
39
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук