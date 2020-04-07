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Кравец назвал одну из главных составляющих успешной карьеры украинца за рубежом

19:27 30 Читати українською
Кравец назвал одну из главных составляющих успешной карьеры украинца за рубежом
Артем Кравец / Фото из открытых источников

Нападающий турецкого Кайсериспора Артем Кравец поразмыслил о важности владения английским языком.

"Я хорошо владею английским. Есть проблемы с правописанием, но на разговорном уровне все в порядке. Учил и немецкий, и испанский, но был там мало времени. Если бы где-то остался дольше, то выучил бы. Легко вообще. Главное – поставить цель.

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Сначала английский совсем не учил. В школе на любительском уровне – спортивный класс. Затем – поездки за границу. В Германии уже пришлось подучить – надо было общаться с партнерами по команде. Немцы практически все говорили по-английски, так же было и в Испании.

Не знаю, почему многие украинские футболисты не понимают важность изучения иностранного языка. Это риторический вопрос. Дело даже не в языке страны, в которой ты играешь. Но хотя бы английский выучить, чтобы понимать, общаться.

Многие ситуации могут быть неправильно поняты, донесены. Язык имеет огромное значение. У тебя не все может выходить в футболе, но если ты можешь пообщаться с тренером, выяснить ситуацию, то это добавляет тебе плюсов. Тебе проще. Не знаю, почему так сложно выучить язык. Может, кому-то лень, нет желания и все получится само собой. Однако, как показывает опыт – не получается", – сказал Кравец в прямом эфире на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне турецкой Суперлиги Кравец провел 11 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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