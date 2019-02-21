Кравец имеет высокие шансы дебютировать в Ла Лиге в матче против Валенсии, – AS

Украинский защитник Леганеса Василий Кравец близок к дебюту в чемпионате Испании.

Василий Кравец, вероятно, выйдет в стартовом составе Леганеса на матч 25-го тура против Валенсии, сообщает авторитетное издание AS.

"У моего одноклубника жена из Тернополя", – Лебеденко рассказал, как проходит адаптация в Луго

Конкурент украинского защитника за позицию Хонатан Силва пропустил 2 последних тренировки команды из-за травмы, поэтому Василий имеет высокие шансы дебютировать в Ла Лиге.

Напомним, Кравец перешел в Леганес с Луго за 2 млн евро и уже успел сыграть за новую команду в матче Кубка Испании против Реала.

Матч Леганес – Валенсия состоится 24 февраля. Начало в 13:00.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ