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Кравец имеет высокие шансы дебютировать в Ла Лиге в матче против Валенсии, – AS

16:56 62 Читати українською
Кравец имеет высокие шансы дебютировать в Ла Лиге в матче против Валенсии, – AS
Василий Кравец / Фото ФК Леганес

Украинский защитник Леганеса Василий Кравец близок к дебюту в чемпионате Испании.

Василий Кравец, вероятно, выйдет в стартовом составе Леганеса на матч 25-го тура против Валенсии, сообщает авторитетное издание AS.

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Конкурент украинского защитника за позицию Хонатан Силва пропустил 2 последних тренировки команды из-за травмы, поэтому Василий имеет высокие шансы дебютировать в Ла Лиге.

Напомним, Кравец перешел в Леганес с Луго за 2 млн евро и уже успел сыграть за новую команду в матче Кубка Испании против Реала.

Матч Леганес – Валенсия состоится 24 февраля. Начало в 13:00.

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Леганес - Валенсия: Воскресенье 24 февраля 2019

Леганес
до матча
2
дн
:
18
час
:
13
мин
Валенсия
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Теги
Украинцы за рубежом Леганес - Валенсия Василий Кравец Василий Кравец Испания Леганес Леганес
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