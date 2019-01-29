"У моего одноклубника жена из Тернополя", – Лебеденко рассказал, как проходит адаптация в Луго

Новоиспеченный защитник испанского Луго Орест Лебеденко рассказал, как устроил быт после перехода в новую команду.

"Смалийчук (вице-президент Карпат. – прим. Футбол 24) не занимался моим трудоустройством и подключился только на завершающем этапе. Скорее всего, в Луго чувствовали, что Василий Кравец сменит клубную прописку, поэтому искали ему замену и снова обратили внимание на украинский рынок.

Смалийчук: У Карпат по Лебеденко были более выгодные предложения, чем от Луго

Знаю, что мной интересовался один из клубов польской Екстраклясы, однако конкретное предложение поступило только от Луго. Впрочем, может Смалийчук владел более подробной информацией.

Поскольку в Карпатах работали испанские специалисты, а среди легионеров хватало тех, кто владел испанским, то общаясь с ними я запомнил самые распространенные фразы. А уже непосредственно в Луго оказалось, что у моего соседа-одноклубника Тони Мартинеса жена – украинка из Тернополя. Совместными усилиями пополняем мой словарный запас.

Мне еще нужно подтянуть физические кондиции, поэтому 2 февраля против Нумансии я точно не сыграю. А вот через неделю в домашнем поединке с Сарагосой надеюсь оказаться в заявке.

"Это большой шаг в моей карьере, моя мечта", – Луго представил Лебеденко

Знаете, когда мы прогуливались с Кравцом по Луго, то у меня была возможность убедиться, какой популярностью Вася пользуется у местных жителей. Его узнавали, благодарили за хорошую игру, желали успехов в Леганесе. Хочется надеяться, что теперь и с моей помощью в Луго об Украине будут знать еще больше. Тем более, что у меня с клубом долгосрочный контракт.

Скрывать не буду, я тоже мечтаю попасть в главную команду страны. Пока же в моем активе два матча, сыгранных за юниорскую и молодежную сборные Украины. Знаю, что недавно на тренерском мостике молодежной сборной произошли изменения, поэтому буду стараться своей игрой за Луго обратить на себя внимание Руслана Ротаня и его помощников", – цитирует Лебеденко Команда 1.