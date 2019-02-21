Кравець має високі шанси дебютувати в Ла Лізі у матчі проти Валенсії, – AS

Український захисник Леганеса Василь Кравець близький до дебюту в чемпіонаті Іспанії.

Василь Кравець, ймовірно, вийде у стартовому складі Леганеса на матч 25-го туру проти Валенсії, повідомляє авторитетне видання AS.

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Конкурент українського захисника за позицію Хонатан Сілва пропустив 2 останніх тренування команди через травму, тому Василь має високі шанси дебютувати у Ла Лізі.

Нагадаємо, Кравець перейшов у Леганес з Луго за 2 млн євро і вже встиг зіграти за нову команду в матчі Кубка Іспанії проти Реала.

Матч Леганес – Валенсія відбудеться 24 лютого. Початок о 13:00.

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