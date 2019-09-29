Кравченко: Судья убил интригу в матче с Динамо

Хавбек СК Днепр-1 Сергей Кравченко раскритиковал арбитра матча 9 тура УПЛ с Динамо (0:2).

"Хотели увезти какие-то очки, но не получилось. Сыграли неплохо и оказали сопротивление, хотя немногие в нас верили.

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Говорят, что пенальти не было, то есть судья убил интригу. Эти последние 10 минут были бы более нервными для Динамо, возможно, мы бы и сравняли. Надеюсь, арбитр просто ошибся. В принципе, он судил неплохо, но результат такой. Будет готовиться к Шахтеру", – цитирует Кравченко Tribuna.com.

Киевское Динамо обыграло СК Днепр-1 со счетом 2:0 и набрали 17 очков после 9 туров. Сейчас "бело-синие" находятся на 3 строчке в турнирной таблице УПЛ, проигрывая Десне по показателю очных встреч.

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