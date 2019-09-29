Кравченко: Суддя вбив інтригу в матчі з Динамо

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко розкритикував арбітра матчу 9 туру УПЛ з Динамо (0:2).

"Хотіли забрати якісь очки, але не вийшло. Зіграли непогано і чинили опір, хоча мало хто в нас вірили.

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Кажуть, що пенальті не було, тобто суддя вбив інтригу. Ці останні 10 хвилин були б більш нервовими для Динамо, можливо, ми б і зрівняли. Сподіваюся, арбітр просто помилився. В принципі, він судив непогано, але результат такий. Буде готуватися до Шахтаря", – цитує Кравченка Tribuna.com.

Київське Динамо переграло СК Дніпро-1 з рахунком 2:0 і набрали 17 очок після 9 турів. Наразі "біло-сині" перебувають на 3 сходинці в турнірній таблиці УПЛ, програючи Десні за показником очних зустрічей.

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