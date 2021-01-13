Уже бывший полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

"Не-не-не, никто на гвоздь ничего не вешал. Не знаю, откуда это взялось. Я еще не видел, но как я понял, должны были на официальном сайте все четко написать.

Кравченко больше не сыграет за СК Днепр-1 – финалист Лиги Европы может завершить карьеру

Никто не заканчивает карьеру, не знаю, откуда это появилось. Мне тоже кто-то позвонил, сказал, что там написали, что я закончил карьеру. Бред.

На сборы не еду, Йовичевич не видит меня в команде. Тренируюсь с дублем, поддерживаю форму и ищу команду", – сказал Кравченко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, ранее почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза ​​заявил, что Кравченко завершил карьеру, и предложил Сергею должность в клубе.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ