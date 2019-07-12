Крауч объявил о завершении карьеры

Легендарный форвард Питер Крауч решил повесить бутсы на гвоздь.

"После долгих раздумий я решил уйти из футбола! Эта замечательная игра дала мне все. Я благодарен всем, кто помог мне стать футболистом и оставаться в этом деле столь долгое время.

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Если бы в 17 лет вы мне сказали, что я буду играть на чемпионатах мира, приму участие в финале Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью более ста голов в АПЛ, то я бы вам не поверил. Это была абсолютная мечта", – написал Крауч в Twitter.

За свою карьеру 38-летний форвард успел поиграть во многих английских клубах, таких как: КПР, Портсмут, Астон Вилла, Норвич, Саутгемптон, Ливерпуль, Тоттенхэм и другие. Основную часть своей карьеры Питер провел в Сток Сити.

Также Крауч сыграл 42 матча за сборную Англии, забив 22 мяча.

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