Крауч оголосив про завершення кар'єри

Легендарний форвард Пітер Крауч вирішив повісити бутси на цвях.

"Після довгих роздумів я вирішив піти з футболу! Ця чудова гра дала мені все. Я вдячний всім, хто допоміг мені стати футболістом і залишатися в цій справі настільки довгий час.

"Роналду стояв перед дзеркалом і говорив: "Вау, який я красивий", – Крауч розкриває секрети португальця

Якби в 17 років ви мені сказали, що я буду грати на чемпіонатах світу, візьму участь в фіналі Ліги чемпіонів, виграю Кубок Англії і заб'ю понад сто голів в АПЛ, то я б вам не повірив. Це була абсолютна мрія", – написав Крауч у Twitter.

За свою кар'єру 38-річний форвард встиг пограти у багатьох англійських клубах, таких як: КПР, Портсмут, Астон Вілла, Норвіч, Саутгемптон, Ліверпуль, Тоттенхем та інших. Основну частину своєї кар'єри Пітер провів у Сток Сіті.

Також Крауч зіграв 42 матчі за збірну Англії, забивши 22 м'ячі.

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