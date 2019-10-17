Красников: Трансферная стоимость всех игроков сборной Украины существенно возросла

Вице-президент киевского Динамо по вопросам трансферной политики Евгений Красников поделился впечатлениями от выступления сборной Украины в отборе к Евро-2020.

"Игра сборной Украины в течение всего отборочного цикла, победа над чемпионом Европы и выход с первого места произвели фурор во всем мире. Команда играла в остроатакующий и комбинационный футбол. Трансферная стоимость каждого из игроков сборной за этот период существенно возросла.

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Главный фактор успеха сборной – Андрей Шевченко. На мой взгляд, он является самым знаменитым человеком нашей страны. Шевченко в очередной раз прославил Украину, теперь уже в качестве главного тренера национальной команды", – цитирует Красникова matchday.ua.

Напомним, сборная Украины обыграла Португалию (2:1) и гарантировала себе выход на Евро-2020.

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