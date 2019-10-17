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Красніков: Трансферна вартість всіх гравців збірної України істотно зросла

16:26 939 Читать на русском
Красніков: Трансферна вартість всіх гравців збірної України істотно зросла
Євген Красніков / Офіційний сайт УПЛ

Віце-президент київського Динамо з питань трансферної політики Євген Красніков поділився враженнями від виступу збірної України у відборі до Євро-2020.

"Гра збірної України протягом усього відбіркового циклу, перемога над чемпіоном Європи і вихід з першого місця викликали фурор у всьому світі. Команда грала в гостроатакуючий і комбінаційний футбол. Трансферна вартість кожного з гравців збірної за цей період істотно зросла.

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Головний фактор успіху збірної – Андрій Шевченко. На мій погляд, він є найзнаменитішою людиною нашої країни. Шевченко в черговий раз прославив Україну, тепер уже в якості головного тренера національної команди", – цитує Краснікова matchday.ua.

Нагадаємо, збірна України обіграла Португалію (2:1) і гарантувала собі вихід на Євро-2020.

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Збірна України Євген Красніков
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