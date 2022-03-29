"Ракицкий уже тренируется с нами. Я его хорошо знаю, мы позвонили по телефону и приняли такое решение. К тому же, он с Кучером играл много лет в центре защиты Шахтера, они друзья.

Металлист благодаря дублю Фомина одолел Истанбул Башакшехир – за харьковчан второй тайм отыграл Ракицкий

Где Ярослав планирует продолжить карьеру? Это вам нужно спрашивать у него. Знаю, что у Ракицкого много предложений из разных чемпионатов. Он – в отличной форме. А еще совершил поступок – расторг контракт с Зенитом и уехал из России, выразив четкую позицию. Может быть, его вызовут в сборную Украины. Я считаю, что у нас нет центрального защитника с такими характеристиками, и он, несомненно, усилит сборную. Ракицкий отыграл тайм за Металлист и выглядел очень прилично.

Планируем ли мы его подписывать? Нет, ведь мы создаем новую команду. Ярослав – игрок высокого уровня, я уверен, что он будет играть в сильных клубах", – цитирует Красникова FanDay .

Напомним, Александр Кучер во втором тайме поединка против Истанбул Башакшехира выпустил на поле бывшего защитника Шахтера и Зенита, результативными действиями он не отличался.