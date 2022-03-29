"Ракицький вже займається з нами. Я його добре знаю, ми зателефонували й ухвалили таке рішення. До того ж, він із Кучером грав багато років у центрі захисту Шахтаря, вони друзі.

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Де Ярослав планує продовжити кар'єру? Це вам потрібно питати у нього. Знаю, що Ракицький має багато пропозицій з різних чемпіонатів. Він – у чудовій формі. А ще зробив вчинок – розірвав контракт зі Зенітом і поїхав з Росії, висловивши чітку позицію. Може, його викличуть у збірну України. Я вважаю, що у нас немає центрального захисника з такими характеристиками, і він, поза сумнівом, підсилить збірну. Ракицький відіграв тайм за Металіст і виглядав дуже пристойно.

Чи плануємо ми підписувати його? Ні, адже створюємо нову команду. Ярослав – гравець високого рівня, я впевнений, що він гратиме у сильних клубах", – цитує Краснікова FanDay.

Нагадаємо, Олександр Кучер у другому таймі поєдинку проти Істанбул Башакшехіра випустив на поле колишнього оборонця Шахтаря й Зеніта, результативними діями він не відзначався.

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