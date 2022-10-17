Красников сомневается в будущем Довбика в СК Днепр-1: "Как оно будет в зимнее трансферное окно – я не знаю"
Спортивный директор СК Днепр-1 Евгений Красников ответил на слухи о возможном уходе Артема Довбика из днепровского клуба.
"Отпустим или попытаемся удержать Довбика в зимнее трансферное окно? Конечно, мы его хотим сохранить, но как это будет в зимнее трансферное окно – я не знаю.
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Решение по Довбику будет принимать руководство клуба. Артем – это наш лидер, воин и победитель. Я хотел бы, чтобы он остался", – признался Красников в комментарии Fanday.
К слову, у Довбика впечатляющие цифры в текущем сезоне: 10 голов и 3 ассиста в 12 поединках за СК Днепр-1 во всех соревнованиях.
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