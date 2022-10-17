"Відпустимо чи спробуємо втримати Довбика у зимове трансферне вікно? Звичайно, ми його хочемо зберегти, але як воно буде у зимове трансферне вікно – я не знаю.

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Рішення щодо Довбика ухвалюватиме керівництво клубу. Артем – це наш лідер, воїн та переможець. Я хотів би, щоб він залишився", – зізнався Красніков у коментарі Fanday.

До слова, Довбик має вражаючі цифри у поточному сезоні: 10 голів та 3 асисти у 12 поєдинках за СК Дніпро-1 у всіх змаганнях.

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