СК Днепр-1 на своем официальном сайте подтвердил уход Евгения Красникова из клуба. Специалист ранее объявил о своем решении и желании продолжить работу в Металлисте.

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"У всех нас был тяжелый сезон, итогом которого стали удачные результаты, хотя и не получилось достичь заветного максимума. Долгое время я размышлял о дальнейшем развитии событий и принял, в конце концов, трудное решение.

Хочу поблагодарить всех работников клуба, руководство, тренеров, игроков за профессионализм и преданность своему делу, а также болельщиков за поддержку. Желаю СК Днепр-1 побед и удачного выступления во всех турнирах", – сказал Красников в комментарии пресс-службе днепрян.

Напомним, что специалист работал в СК Днепр-1 с августа прошлого года, а зарекомендовал себя в Металлисте, где работал с 2005 по 2013 годы и с 2020 по 2022 годы в восстановленном харьковском клубе.

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