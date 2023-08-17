СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті підтвердив відхід Євгена Краснікова з клубу. Фахівець раніше оголосив про своє рішення та бажання продовжити роботу в Металісті.

Красніков покинув посаду спортдиректора СК Дніпро-1 та вже знайшов нове місце роботи

"В усіх нас був важкий сезон, підсумком якого стали вдалі результати, хоча й не вийшло досягти омріяного максимуму. Тривалий час я розмірковував про подальший розвиток подій і прийняв, врешті-решт, важке рішення.

Хочу подякувати усім працівникам клубу, керівництву, тренерам, гравцям за професіоналізм та відданість своїй справі, а також вболівальникам за підтримку. Бажаю СК Дніпро-1 перемог та вдалого виступу в усіх турнірах", – сказав Красніков у коментарі прес-службі дніпрян.

Нагадаємо, що фахівець працював у СК Дніпро-1 з серпня минулого року, а зарекомендував себе у Металісті, де працював з 2005 по 2013 роки та з 2020 по 2022 роки у відновленому харківському клубі.

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес