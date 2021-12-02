"Для нас важнейшая цель – выйти в УПЛ. Это задача номер один, которую поставил президент клуба. Мы будем все делать для этого.

Кубок Украины: жеребьевку 1/4 финала перенесут на следующий год

Но Кубок Украины тоже никто не списывает. Чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам. Хотелось бы, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины Динамо или Шахтер. Эти две команды хотелось бы, но решит жребий... Мы будем надеяться", – заявил Красников в комментарии каналу "Футбол".

Вероятно, в 1/4 финала Кубка Украины команды снова разделят по местам в чемпионатах прошлого сезона. В таком случае Динамо, Шахтер, Заря и Ворскла будут сеяны, а Александрия, СК Днепр-1, Львов и Металлист (единственный клуб не из элиты) несеяны.

СК Днепр-1 последним пробился в четвертьфинал Кубка Украины – проход в стиле Месси и комбинация принесли победу над ЛНЗ