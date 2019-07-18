Красивый дебютный ассист и гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брусапорто – 9:0

Аталанта с Малиновским разгромила Брусапорто в дебютном матче украинца (9:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Товарищеский матч

Аталанта – Брусапорто – 9:0

Голы: Колли, 4, 10, Томаси, 32 (автогол), Эспосито, 35 (аг), Малиновский, 35 (пен), Траоре, 55, 57, 70, Муриэль, 66

Малиновский забил гол и отдал ассист за Аталанту в дебютном матче

Аталанта в дебютном матче Малиновского разгромила Брусапорто со счетом 9:0. В моменте со вторым голом украинский хавбек перекинул защиту соперника шикарной передачей, которую реализовал Омар Колли.

А на тридцать пятой минуте матча Аталанта заработала право исполнить 11-метровый удар. Пробить пенальти доверили Руслану Малиновскому, который уверенно реализовал удар с отметки, сильно пробив в правый от себя угол.

Заметим, что после первого тайма команда украинца уверенно победила Брусапорто со счетом 5:0. На вторую половину встречи Гасперини полностью обновил состав Аталанты.

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Видео ассиста Малиновского смотрите на 1:21, видео гола украинца – на 2:50.