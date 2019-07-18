Красивый дебютный ассист и гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брусапорто – 9:0

Аталанта в дебютном матче Малиновского разгромила Брусапорто со счетом 9:0. В моменте со вторым голом украинский хавбек перекинул защиту соперника шикарной передачей, которую реализовал Омар Колли.
А на тридцать пятой минуте матча Аталанта заработала право исполнить 11-метровый удар. Пробить пенальти доверили Руслану Малиновскому, который уверенно реализовал удар с отметки, сильно пробив в правый от себя угол.
Заметим, что после первого тайма команда украинца уверенно победила Брусапорто со счетом 5:0. На вторую половину встречи Гасперини полностью обновил состав Аталанты.