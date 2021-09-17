Два поєдинки краматорців у Першій лізі перенесли, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Металіст розгромив Краматорськ з черговим вилученням у суперника та пенальті

Краматорськ напередодні 9-го туру втратив 16 гравців через коронавірус та інші проблеми зі здоров'ям. Дирекція ліги, керуючись регламентом змагань, вирішила перенести виїзний матч краматорців із київською Оболонню і домашню зустріч із Волинню. До 24 вересня Краматорськ повинен домовитися із суперниками про нові дати поєдинків.

До слова, після восьми турів Краматорськ іде 6-м у турнірній таблиці. В активі команди з Донеччини 12 очок.

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