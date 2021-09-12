Первая лига, 8-й тур

Краматорск – Металлист – 0:3

Голы: Поступаленко, 42, Пейшоту, 60 (пен.), Танчик, 71

Удаление: Зубков, 59 (К)

Металлист ответил на обвинения в предвзятом арбитраже – Красников не стал просить прощения у Оболони и Альянса

Металлист на выезде легко разобрался с футболистами Краматорска, отгрузив сопернику три безответных мяча.

Харьковский клуб обвиняют, что почти в каждом их матче, противник получает удаление или пенальти в свои ворота. В этом поединке Краматорск оформил "дубль", играя в меньшинстве и пропустив после 11-метрового.

Металлист после 8-ми туров Первой лиги с 24-ю очками уверенно возглавляет турнирную таблицу, Краматорск – 5-й.

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