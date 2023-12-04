Накануне Арука в 12-м туре чемпионата Португалии на выезде неожиданно разгромила Боавишту (4:0). Однако поединок запомнился болельщикам не только результатом.

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В основе гостей вышел украинский защитник Богдан Милованов. Незадолго до перерыва он заработал предупреждение за блокирование соперника, а в начале второго тайма получил повреждение. Главный арбитр встречи Тиаго Мартинш не позволил врачам выйти на поле, чтобы оказать украинцу помощь, несмотря на то, что Богдан жестами просил замену.

Боавишта проигнорировала травму соперника, пренебрегла правилами фэйр-плей и пошла в очередную атаку. Милованову пришлось собрать волю в кулак и подниматься, чтобы защищать свои ворота. В очередном эпизоде мяч попал в руку Богдану и тот снова оказался на газоне, демонстрируя, что не может продолжить игру. Арбитр и дальше гнул свою линию и вместо того, чтобы дать указание оказать игроку медицинскую помощь, показал футболисту второй "горчичник" и удалил с поля.

Как следствие, с 49-й минуты Арока играла в меньшинстве. К чести игроков, даже вдесятером они смогли забить еще один гол и выиграть со счетом 4:0. Несмотря на победу, команда украинца с 9-ю очками продолжает идти в турнирной таблице Примейра-лиги последней.

Напомним, в текущем сезоне Милованов провел за португальский клуб 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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