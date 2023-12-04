Напередодні Арука у 12-му турі чемпіонату Португалії на виїзді несподівано розгромила Боавішту (4:0). Однак поєдинок запам'ятався уболівальникам не лише результатом.

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В основі гостей вийшов український захисник Богдан Мілованов. Незадовго до перерви він заробив попередження за блокування суперника, а на початку другого тайму зазнав ушкодження. Головний арбітр зустрічі Тіаго Мартінш не дозволив лікарям вийти на поле, аби надати українцеві допомогу, попри те, що Богдан жестами просив заміну.

Боавішта проігнорувала травму суперника, знехтувала правилами фейр-плей і пішла в чергову атаку. Мілованову довелось зібрати волю в кулак і підійматись, щоб захищати свої ворота. У черговому епізоді м'яч влучив у руку Богдану і той знову опинився на газоні, демонструючи, що не може продовжити гру. Арбітр і надалі гнув свою лінію і замість того, аби дати вказівку надати гравцю медичну допомогу, показав футболісту другий "гірчичник" і вилучив з поля.

Як наслідок, з 49-ї хвилини Арока грала у меншості. До честі гравців, навіть удесятьох вони змогли забити ще один гол і виграти з рахунком 4:0. Попри перемогу, команда українця з 9-ма очками продовжує йти у турнірній таблиці Прімейра-ліги останньою.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мілованов провів за португальський клуб 14 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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