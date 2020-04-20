Козловский: Не обижая Шахтер и Динамо, их две базы вместе взятые и рядом не стоят с той, которую строим мы

Президент львовского Руха Григорий Козловский рассказал о строительстве сверхсовременной клубной базы.

"Мы строим горнолыжную трассу для академии длиной 550 метров. Начали строительство манежа, уже готовы шесть полей. Люди, которые приезжают на эту базу, с ума сходят и не понимают – все поля в воздухе висят.

Бакалов спрогнозировал перспективы Руха в чемпионате Беларуси

Завтра у нас будет презентация академии, где все увидят, что это за чудо такое. Не обижая Шахтер и Динамо, я думаю, их две базы вместе взятые и рядом не стоят с той, которую строим мы. У нас будет 10 полей, два из них – искусственные. Еще одно искусственное поле будет в манеже. Поля будут гибридными, такими, как на Арене Львов, только двух видов. Одни будут на дренаже с песком, а другие можно будет подогревать на специальных подушках с помощью теплого воздуха.

У нас стоят солнечные батареи, есть озеро на 8 гектаров. Бассейн – 2600 квадратных метров. Спортзал, тренажерные залы, СПА. Это уже все построено. Кризис немного поломал наши планы, но я думаю, к концу следующего года мы все откроем", – сказал Козловский в программе Вацко Live.

Напомним, после 19 туров Рух лидирует в Первой лиге, набрав 39 очков.

"Мав запрошення від Динамо і Шахтаря": українець, який підкорив Бельгію задовго до Яремчука та Маліновського