Босс "желто-черных" написал заявление о сложении полномочий депутата Львовского облсовета. Образец документа распространил Telegram-канал П'ємонт.

Козловский сделал огненное заявление английскому СМИ насчет войны в Украине – футболисты будут помогать защищать земли

Козловский избирался в 2020 году от политической партии "Европейская Солидарность". Еще раньше был депутатом в городских советах Винников и Львова.

Бизнесмен занимается Рухом с 2009 года, когда команда выступала на любительском уровне. Клуб Козловского уже второй сезон проводит в элите, а перед войной и вынужденным завершением кампании шел на 11-й строчке УПЛ.