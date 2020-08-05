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Кожушко стал полноценным игроком Колоса

12:09 - Читати українською
Кожушко стал полноценным игроком Колоса
Олег Кожушко / фото ФК Колос

Форвард Олег Кожушко присоединился к Колосу на правах свободного агента.

Контракт Кожушко с СК Днепр-1 истек 1 августа, и Колос подписал игрока на полноценной основе, сообщает Transfermarkt.

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Отмечается, что соглашение с клубом из Коваливки рассчитано до лета 2021, а сезон 2019/20 Олег провел в составе Колоса на правах аренды.

К слову, в прошлом сезоне Кожушко провел за Колос 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас.

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