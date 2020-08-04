Динамо отпустило двух игроков в Колос

Евгений Смирный и Никита Кравченко присоединились к Колоса на правах аренды, сообщает официальный сайт Динамо.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы

Интересно, что Смирный в прошлом сезоне выступал как раз за клуб из Ковалёвки, записав в свой актив 5 голов в 25 поединках. Кравченко же отыграл сезон 2019/20 в составе Олимпика, приняв участие в 12 матчах и отметился ассистом.

Напомним, что Колос впервые в своей истории завоевал путевку в Лигу Европы, выиграв плей-офф УПЛ.

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