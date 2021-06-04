Украинский форвард Олег Кожушко покинул Пюник, сообщает официальный сайт армянского клуба.

Трио украинцев покинуло команду Меликяна

У 23-летнего форварда завершился контракт с ереванской командой и стороны решили прекратить сотрудничество.

Напомним, в прошлом сезоне Кожушко провел за Пюник 14 матчей, став автором двух голов и одной результативной передачи. Тransfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

Северная Македония учинила погром в матче соперников сборной Украины – звезды АПЛ и Серии А эффектно угрожают Шевченко