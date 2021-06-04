Кожушко официально покинул Пюник
Украинский форвард Олег Кожушко покинул Пюник, сообщает официальный сайт армянского клуба.
Трио украинцев покинуло команду Меликяна
У 23-летнего форварда завершился контракт с ереванской командой и стороны решили прекратить сотрудничество.
Напомним, в прошлом сезоне Кожушко провел за Пюник 14 матчей, став автором двух голов и одной результативной передачи. Тransfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.
Северная Македония учинила погром в матче соперников сборной Украины – звезды АПЛ и Серии А эффектно угрожают Шевченко
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter