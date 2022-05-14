Специя обыграла Удинезе в рамках 27-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

До сегодняшнего матча "орлята" проиграли четыре раза подряд. Правда, и среди соперников были Интер, Аталанта, Лацио и Торино. Удинезе не отягощен турнирными заданиями, но все же именно он открыл счет. Однако Специя совершила камбек и наконец-то гарантировала себе место в Серии А на следующий сезон.

Коваленко помог Специи одолеть Удинезе – украинец заработал пенальти, а "бьянконери" сохранили прописку в Серии А

Следует отметить замены Тьягу Мотты. Игроки, вышедшие со скамейки для запасных, сделали результат. Феррер отдал две результативные передачи, а Виктор Коваленко заработал пенальти для Маная. Однако экс-игрок Барселоны воспользоваться шансом не смог.