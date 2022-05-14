До сьогоднішнього матчу "орлята" програли чотири рази поспіль. Щоправда, і серед суперників були Інтер, Аталанта, Лаціо і Торіно. Удінезе не обтяжений турнірними завданнями, але все ж саме він відкрив рахунок. Однак Спеція здійснила камбек і нарешті гарантувала собі місце в Серії А на наступний сезон.

Коваленко допоміг Спеції здолати Удінезе – українець заробив пенальті, а "б'янконері" зберегли прописку в Серії А

Слід відзначити заміни Тьягу Мотти. Гравці, які з'явилися з лави для запасних, зробили результат. Феррер віддав дві результативні передачі, а Віктор Коваленко заробив пенальті для Маная. Однак екс-гравець Барселони скористатися шансом не зміг.