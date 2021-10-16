Полузащитник Специи Виктор Коваленко наконец готов помочь команде в матче Серии А.

Украинец попал в основу "орлят" на матч 8-го тура против Салернитаны.

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Последний раз Коваленко выходил на поле 12 сентября в игре против Удинезе. Тогда воспитанник Шахтера провел 61 минуту, но не помог избежать минимального поражения. Всего в текущем сезоне полузащитник сыграл 2 матча, результативными действиями не отличался.

Напомним, Коваленко защищает цвета Специи на правах аренды, а его контракт принадлежит Аталанте.

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