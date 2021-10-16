Півзахисник Спеції Віктор Коваленко нарешті готовий допомогти команді у матчі Серії А.

Українець потрапив до основи "орлят" на матч 8-го туру проти Салернітани.

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Востаннє Коваленко виходив на поле 12 вересня у грі проти Удінезе. Тоді вихованець Шахтаря провів 61 хвилину, але не допоміг уникнути мінімальної поразки. Загалом у поточному сезоні півзахисник відіграв 2 матчі, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Коваленко захищає кольори Спеції на правах оренди, а його контракт належить Аталанті.

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