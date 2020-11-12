"В юношах однозначно выделялся Витя Коваленко. Он выиграл "Золотую бутсу" по итогам чемпионата мира-2015 (забил 5 голов и стал лучшим бомбардиром турнира – прим. "Футбол 24"). Бодя Сарнавский котировался высоко.

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Кто был круче в Шахтере? Снова Витя. Виктор – более талантливый, но Зина очень работоспособный, поэтому на эту минуту Зинченко достиг большего", – цитирует 25-летнего Качараба Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

Напомним, Качараба длительное время находился в структуре Шахтера, однако не смог закрепиться в первой команде. Летом 2019-го "горняки" продали защитника в чешский Слован, цвета которого Тарас перед тем защищал на правах аренды.

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