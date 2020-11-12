"У юнаках однозначно виділявся Вітя Коваленко. Він же виграв "Золотий бутс" за підсумками чемпіонату світу-2015 (забив 5 голів та став найкращим бомбардиром турніру – прим. "Футбол 24"). Бодя Сарнавський цінувався високо.

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Хто був крутішим у Шахтарі? Знову Вітя. Віктор – талановитіший, але Зіна надзвичайно працездатний, тому на цю хвилину Зінченко досяг більшого", – цитує 25-річного Качарабу Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

Нагадаємо, Качараба тривалий час перебував у структурі Шахтаря, проте не зміг закріпитися в першій команді. Влітку 2019-го "гірники" продали захисника в чеський Слован, кольори якого Тарас перед тим захищав на правах оренди.

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